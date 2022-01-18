«Омикрон» выявили в Чечне, Татарстане и Марий Эл

О выявлении нового варианта COVID-19 также заявило управление ведомства по республике Марий Эл, где зафиксированы три случая заражения новым штаммом. Заболели непривитые жители Йошкар-Олы старше 50 лет.

Ещё 11 случаев «омикрона» зарегистрировали в республике Татарстан. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что только два из них местные, а остальные завозные: четыре - из других субъектов РФ, пять - из Ирака, США, Хорватии и Мексики.

Ранее мэр Москве Сергей Собянин заявил, что из-за «омикрона» столице предстоит пережить «несколько сложных недель» и продлил режим самоизоляции для пожилых людей, а также потребовал у работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку.

