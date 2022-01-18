«Омикрон» выявили в Чечне, Татарстане и Марий Эл

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в Чечне, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребназдора.

Врач-иммунолог рассказала, как не заразиться «омикроном» в коллективе

О выявлении нового варианта COVID-19 также заявило управление ведомства по республике Марий Эл, где зафиксированы три случая заражения новым штаммом. Заболели непривитые жители Йошкар-Олы старше 50 лет.

Ещё 11 случаев «омикрона» зарегистрировали в республике Татарстан. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что только два из них местные, а остальные завозные: четыре - из других субъектов РФ, пять - из Ирака, США, Хорватии и Мексики.

Ранее мэр Москве Сергей Собянин заявил, что из-за «омикрона» столице предстоит пережить «несколько сложных недель» и продлил режим самоизоляции для пожилых людей, а также потребовал у работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марий ЭлЧечняТатарстанОмикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры