Врач-иммунолог рассказала, как не заразиться «омикроном» в коллективе
Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавируса для людей, которые работают в больших коллективах. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева в беседе с радио Sputnik.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», — подчеркнула эксперт.
По словам Ярцевой, на работе следует соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, а сотрудникам с признаками простудных заболеваний необходимо носить маски.
«Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску», — отметила иммунолог.
Кроме того, врачи порекомендовала гражданам укреплять иммунитет, соблюдая правильный режим сна и питания, а также избегать стрессов и меньше волноваться, пишет «Свободная пресса».
Между тем профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 в феврале. По словам эксперта, к началу февраля заболеваемость «омикроном» в России будет находится на подъеме уже месяц, и именно такого срока достаточно для достижения максимального числа заражений новым штаммом, отмечает Ura.ru.
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