«Омерзительное хамство»: Оскорбление ветеранов в Измайлово разозлило Добровинского
Подобные поступки должны расцениваться как хулиганство и караться по всей строгости закона, заявил Александр Добровинский.
Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отказался защищать скандальных блогеров, которые хайпуют на теме оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее сотрудники полиции задержали 19-летнего блогера, справившего нужду на фоне портрета ветерана ВОВ в московском районе Измайлово.
«Тут много чего может быть, в зависимости от того, по какой статье будут этот поступок расценивать, от мелкого хулиганства до чего-то порочащего. Вообще, конечно, абсолютно хамский проступок, омерзительный. Трудно сказать, нужно как следует знать обстоятельства дела. Не берусь судить, но, думаю, что какое-нибудь мелкое хулиганство будет. Я бы никогда не стал адвокатом этого человека», - отметил юрист.
По мнению Добровинского, такие поступки должны наказываться крайне строго.
«Сумасшедшие есть везде и во всех странах. Есть люди, по какой-то причине думающие, что ветераны им перешли дорогу, и они хотят над ними издеваться. Я считаю, что правосудие должно быть к этому жестоко. Я сам сын ветерана, и я похоронил своего обожаемого отчима в этом году, ему было 102 года. Я бы не позволил никому и слова поперек сказать этому святому человеку. Это для меня такая тема, очень серьезная», - заключил он.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что за обнаженные снимки на фоне священных мест сегодня можно получить как уголовное, так и административное наказание.
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