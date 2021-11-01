«Мода на посадки»: Алёхина из Pussy Riot назвала абсурдом уголовные дела за обнаженные фото
Скандально известная активистка Мария Алёхина заявила НСН, что нельзя сажать в тюрьму за «голые задницы перед музеями».
Политическая акция в храме Христа Спасителя, которую провели участницы феминистской панк-группы Pussy Riot в 2012 году, и «голые» фотографии на фоне храмов от блогеров являются абсолютно разными явлениями, заявила активистка, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии за фотографию с имитацией орального секса на Красной площади у храма Василия Блаженного, а блогер Ирина Волкова была задержана за фотосессию в трусах у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
«Есть огромная разница между нашей акцией и фоткой в 500 метрах от Исаакиевского собора, который супернедавно был музеем (собор по-прежнему остается музеем, однако там проходят церковные службы, - прим. НСН), и собора Василия Блаженного, который также является культурным объектом. Мне, честно говоря, даже при том уровне жути и абсурда, в котором мы находимся, несколько странно комментировать уголовные дела за фотографии задницы или груди в центре Москвы. Сейчас мода на посадки, сажают примерно по любой статье. Участники митингов закончились, а посадки надо продолжать, вот и изыскиваются кейсы. Такое у меня мнение. Это не акционизм, это блогеры, если вы обратите внимание на их самоидентификацию. Мне на фотографии задниц в центре Москвы всё равно, я радикально считаю, что за это нельзя сажать», - подчеркнула активистка.
Участницы «рок-молебна» у алтаря храма Христа Спасителя Надежда Толоконникова и Мария Алёхина были осуждены в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Обе активистки провели почти два года в колонии.
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