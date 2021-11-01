«Мода на посадки»: Алёхина из Pussy Riot назвала абсурдом уголовные дела за обнаженные фото

Политическая акция в храме Христа Спасителя, которую провели участницы феминистской панк-группы Pussy Riot в 2012 году, и «голые» фотографии на фоне храмов от блогеров являются абсолютно разными явлениями, заявила активистка, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии за фотографию с имитацией орального секса на Красной площади у храма Василия Блаженного, а блогер Ирина Волкова была задержана за фотосессию в трусах у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.