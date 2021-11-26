Справлявшего нужду у портрета ветерана в Москве блогера задержали
Полиция задержала блогера, справившего нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в московском районе Измайлово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставляется в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения», — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего полиция проводит разбирательство.
Ранее стало известно, что молодой человек справил нужду на стенд с портретом ветерана в Москве и разместил ролик в соцсети. Позже видео было удалено, отмечает Ura.ru. Правоохранители начали проверку правонарушения, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, пишет RT. Блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru