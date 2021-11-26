Справлявшего нужду у портрета ветерана в Москве блогера задержали

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставляется в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего полиция проводит разбирательство.

Ранее стало известно, что молодой человек справил нужду на стенд с портретом ветерана в Москве и разместил ролик в соцсети. Позже видео было удалено, отмечает Ura.ru. Правоохранители начали проверку правонарушения, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, пишет RT. Блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

