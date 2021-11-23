Трунов перечислил наказания за «обнаженку» у храмов
Адвокат отметил, что сегодня одно и то же деяние в этой сфере можно квалифицировать по-разному.
Сегодня за обнаженные снимки на фоне священных мест можно получить как уголовное, так и административное наказание, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Мы сегодня имеем хулиганство – 213 статья, грубое нарушение общественного порядка по мотивам политической или религиозной ненависти. Мы также имеем мелкое хулиганство – нарушение общественного порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу. Некоторые суды применяют уголовное наказание, сейчас пошел спектр административных правонарушений, когда не считаются эти гениталии грубым нарушением. У нас целый спектр наказаний есть за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий – это 148 статья УК. Это вот таджикский блогер Руслан Бобиев с Анастасией Чистовой получили 10 месяцев по этой статье», - рассказал Трунов.
Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии общего режима по статье об оскорблении чувств верующих из-за фотографии с имитацией орального секса на Красной площади. Бобиева также постановили депортировать из страны. Кроме того, на фотографии девушка была одета в куртку с надписью «полиция».
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