RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за «омерзительных» высказываний журналиста

Ранее гость программы Красовского, писатель Сергей Лукьяненко, рассказал, что в 1980-м году дети на Украине говорили ему, что страна «оккупирована москалями». В ответ журналист заявил, что «топить таких надо было в Тысине», «забивать» в каждую избу и «жечь», напоминает Газета.ру. Впоследствии Красовский принес извинения в своем Telegram-канале, отмечает РЕН ТВ.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Главред подчеркнула, что RT останавливает сотрудничество с журналистом, так как сама Симоньян и коллектив канала не могут позволить, «чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

