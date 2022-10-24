RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за «омерзительных» высказываний журналиста

Телеканал RT прекратил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после его высказываний о детях на Украине. Об этом сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

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Ранее гость программы Красовского, писатель Сергей Лукьяненко, рассказал, что в 1980-м году дети на Украине говорили ему, что страна «оккупирована москалями». В ответ журналист заявил, что «топить таких надо было в Тысине», «забивать» в каждую избу и «жечь», напоминает Газета.ру. Впоследствии Красовский принес извинения в своем Telegram-канале, отмечает РЕН ТВ.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Главред подчеркнула, что RT останавливает сотрудничество с журналистом, так как сама Симоньян и коллектив канала не могут позволить, «чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЖурналистыМаргарита СимоньянТелеканалы
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