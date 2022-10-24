Главе СК доложат о призывах журналиста RT Красовского «топить и жечь» украинских детей

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о «резких» высказываниях журналиста Антона Красовского. Об этом информирует Telegram-канал ведомства. Как уточнили в СК, разобраться в ситуации попросил один из пользователей социальной сети.

Ранее стало известно, что в ходе интервью Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко последний поведал, как в детстве на Украине местные ребята говорили ему, что она «оккупирована москалями». Красовский на это высказался в том плане, что за такие слова детей «надо было топить», а также «жечь в Смерековой хате».

Красовский занимает должность директора вещания на русском языке телеканала RT. Главный редактор Маргарита Симоньян охарактеризовала высказывания журналиста «дикими и омерзительными» и объявила, что телеканал прекращает сотрудничество с ним.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже через 2,5 часа после этого Красовский принёс извинения за свои высказывания. «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», - пояснил свою выходку телеведущий.

