«Тотальный диктант» перенесли из-за коронавируса

Из-за коронавируса на осень перенесена образовательная акция «Тотальный диктант», которая должна была состояться 4 апреля. Об этом заявили в пресс-службе проекта, отметив, что его точная дата будет названа 25 марта.

При этом, перевод акции в онлайн-режим не устроит многих поклонников диктанта, поскольку им нравится сам ритуал: они приходят на площадку, слушают живого диктора и пишут ручкой на бланке, отмечают «Известия».

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Напомним, «Тотальный диктант» проводится с 2004 года не только в России, но и за рубежом. Авторами текстов для него в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина и многие другие известные писатели.

Между тем, ранее НСН писала, что на меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такое решение принято правительством. Глава кабмина подчеркнул, что будет увеличен объем предоставляемых гарантий, пишет RT.

По последним данным, в России коронавирусом заражено 65 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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