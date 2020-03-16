«Тотальный диктант» перенесли из-за коронавируса

Напомним, «Тотальный диктант» проводится с 2004 года не только в России, но и за рубежом. Авторами текстов для него в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина и многие другие известные писатели.

Между тем, ранее НСН писала, что на меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такое решение принято правительством. Глава кабмина подчеркнул, что будет увеличен объем предоставляемых гарантий, пишет RT.

По последним данным, в России коронавирусом заражено 65 человек.

