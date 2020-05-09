Омбудсмен: Коронавирус не повлияет на приемную кампанию в вузы
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН заявил, что выпускники 2020 года на фоне коронавируса будут поступать в заранее выбранные вузы.
После окончания эпидемии коронавируса и отмены ограничений в России в ряде сфер произойдет повышение зарплат. Такой прогноз сделала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, реальный рост доходов ожидается среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь) - там практически ничего не изменится. Кроме того, рост зарплат будет в медицине. Небольшой рост зарплат возможен и в аграрном секторе.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН не согласился с полным перечнем профессий, которые, по мнению доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, станут приоритетными после коронавируса. Он отметил, что IT-технологии популярны среди выпускников около 10 лет и более.
«Специалисты информационных технологий востребованы более 10 лет. А с большим переходом экономики в виртуальную сферу все больше возрастает потребность в IT-специалистах - как тех, кто пишет программу, так и менеджерах информационных технологий. Сегодня нужны и экономисты, и юристы, которые будут заниматься экономикой в виртуальной сфере.
Согласен, что будет увеличение спроса на специалистов в сельском хозяйстве. Но это связано не с коронавирусом, а с тем, что поставлена задача импортозамещения. Это первое. И есть второй общемировой тренд – отказ от генномодифицированной продукции в пользу фермерской. И тут, конечно, у России есть шанс выйти на европейский рынок с хорошей продукцией», - отметил эксперт.
Амет Володарский заявил, что, несмотря на изменения, которые эпидемия коронавируса оказала на образовательный процесс и экономику, приоритеты выпускников-2020 года при поступлении не сместятся.
«Люди, которые готовятся к поступлению вуз, выбирают его за год, а некоторые – за два-три года до окончания школы. Родители делают все, чтобы дети прошли через профильные олимпиады. Среди родителей считается, что этот способ набора баллов для поступления в вуз лучше, чем ЕГЭ», - заявил.
Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН рассказал, какие профессии после окончания пандемии станут не востребованы, а какие получат вторую жизнь.
«Очевидно, что общественное и государственное внимание будет приковано к необходимости поддержки медицины. Также мы понимаем, что ситуация с коронавирусом требует серьезных фундаментальных исследований в области высоких биологических исследований. Значит, этот блок тоже будет иметь отдельную поддержку. Потому что мы не застрахованы от какого-то иного вируса в дальнейшем, ранее человечество тестировалось и птичьим, и свиным гриппом –то есть было несколько сигналов, которые уже были проигнорированы», - сказал Шеин.
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