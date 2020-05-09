Омбудсмен: Коронавирус не повлияет на приемную кампанию в вузы

После окончания эпидемии коронавируса и отмены ограничений в России в ряде сфер произойдет повышение зарплат. Такой прогноз сделала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, реальный рост доходов ожидается среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь) - там практически ничего не изменится. Кроме того, рост зарплат будет в медицине. Небольшой рост зарплат возможен и в аграрном секторе.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН не согласился с полным перечнем профессий, которые, по мнению доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, станут приоритетными после коронавируса. Он отметил, что IT-технологии популярны среди выпускников около 10 лет и более.

«Специалисты информационных технологий востребованы более 10 лет. А с большим переходом экономики в виртуальную сферу все больше возрастает потребность в IT-специалистах - как тех, кто пишет программу, так и менеджерах информационных технологий. Сегодня нужны и экономисты, и юристы, которые будут заниматься экономикой в виртуальной сфере.