Рособрнадзор не исключает переноса ЕГЭ на август

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает возможность переноса Единого государственного экзамена на август в качестве одного из вариантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособорнадзора, прорабатываются еще несколько вариантов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.

Среди возможных вариантов, в частности, организация ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а другим аттестаты выдать на основании годовых отметок.

Как отмечает RT, до этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что проведение ЕГЭ в безопасном по инфекции режиме станет возможным только в августе-сентябре.

