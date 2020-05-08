Рособрнадзор не исключает переноса ЕГЭ на август
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает возможность переноса Единого государственного экзамена на август в качестве одного из вариантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособорнадзора, прорабатываются еще несколько вариантов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.
Среди возможных вариантов, в частности, организация ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а другим аттестаты выдать на основании годовых отметок.
Как отмечает RT, до этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что проведение ЕГЭ в безопасном по инфекции режиме станет возможным только в августе-сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru