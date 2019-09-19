Омбудсмен: Устинов не жалуется на условия в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО осужденного за удар омоновца Павла Устинова.

Как омбудсмен сообщили РИА Новости, актер не жалуется на условия содержания. По ее словам, Устинов находится в камере на 10 человек.

Напомним, он обвиняется в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции центре Москвы 3 августа.

Суд вынес решение по делу Устинова, назначив ему 3,5 года тюрьмы. Адвокаты Устинова обжаловали это решение. Ожидается рассмотрение судом апелляции.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывшего судьи Евгений Тарло в эфире НСН объяснил, почему приговор актера Павла Устинова уже не изменится.

