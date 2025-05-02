На Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров сгорело кафе
Кафе сгорело на станции «Мир» на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров. Об этом сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
«Сегодня ночью на станции... сгорело кафе на площади 60 квадратов. Горение произошло в 01.37 мск на высоте 3500 метров», - указали в ведомстве.
В здании не было противопожарного водоснабжения, возгорание потушили подручными средствами. Никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекали
18 человек и две единицы техники.
Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в городе Сунжа в Ингушетии произошел пожар на рынке на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров, один человек пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru