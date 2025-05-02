В Ивановской области перевернулся автобус с 14 пассажирами
Пассажирский автобус, который следовал из Приволжска в Иваново, вылетел с трассы и перевернулся в Ивановской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.
«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ... не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб», - указали в УМВД.
В салоне находились 14 пассажиров, предварительно, пострадали трое.
Как отметили в прокуратуре Ивановской области, ДТП произошло на трассе Иваново- Кострома около 06:30 мск. Надзорное ведомство начало проверку выполнения требований безопасности дорожного движения.
Ранее в Свердловской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись четыре автомобиля, погибли три человека, пишет RT.
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