В Ивановской области перевернулся автобус с 14 пассажирами

Пассажирский автобус, который следовал из Приволжска в Иваново, вылетел с трассы и перевернулся в Ивановской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ... не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб», - указали в УМВД.

В салоне находились 14 пассажиров, предварительно, пострадали трое.

Как отметили в прокуратуре Ивановской области, ДТП произошло на трассе Иваново- Кострома около 06:30 мск. Надзорное ведомство начало проверку выполнения требований безопасности дорожного движения.

Ранее в Свердловской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись четыре автомобиля, погибли три человека, пишет RT.

