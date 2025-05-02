Крым открыт для непредвзятых зарубежных туристов. Об этом заявил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в беседе с РИА Новости.

«Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят... увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности», - подчеркнул дипломат.

Березовский отметил, что жители региона доброжелательны и гостеприимны, и те, кто захочет убедиться в этом, «не ошибется и не разочаруется».

Ранее представитель МИД РФ в Симферополе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым российским из-за «меркантильных интересов», напоминает РЕН ТВ.

