СМИ: Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на национальную безопасность в размере $1,01 трлн. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Белом доме.

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Сумма рассчитана на финансовый год, который стартует 1 октября. По данным агентства, средства направят на обеспечение системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизацию судостроения, инфраструктуры ядерной энергетики, повышение зарплат военных на 3,8%.

Оборонный бюджет на прошлый год составлял $841 млрд. В апреле Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон подготовил бюджет объемом около $1 трлн.

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ФОТО: РИА Новости
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