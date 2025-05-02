СМИ: Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность

Сумма рассчитана на финансовый год, который стартует 1 октября. По данным агентства, средства направят на обеспечение системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизацию судостроения, инфраструктуры ядерной энергетики, повышение зарплат военных на 3,8%.

Оборонный бюджет на прошлый год составлял $841 млрд. В апреле Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон подготовил бюджет объемом около $1 трлн.

