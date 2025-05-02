СМИ: Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность
Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на национальную безопасность в размере $1,01 трлн. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Белом доме.
Сумма рассчитана на финансовый год, который стартует 1 октября. По данным агентства, средства направят на обеспечение системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизацию судостроения, инфраструктуры ядерной энергетики, повышение зарплат военных на 3,8%.
Оборонный бюджет на прошлый год составлял $841 млрд. В апреле Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон подготовил бюджет объемом около $1 трлн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru