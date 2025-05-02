В Гааге произошли массовые беспорядки
Масштабные беспорядки и столкновения с полицией произошли в Гааге, в них участвовали по меньшей мере сто человек. Об этом сообщает вещатель Omroep West.
Накануне около 21:00 (22:00 мск) в районе Схевенинген собралась группа молодых людей, предположительно, планирующих устроить драку. Для разгона беспорядков задействовали полицию и спецназ. Молодые люди оказали сопротивление правоохранителям, забрасывали их камнями, велосипедами и осколками стекол.
По данным полиции, в беспорядках участвовали от 100 до 300 человек, ситуацию удалось урегулировать к полуночи. Зачинщики пока не задержаны.
Ранее в Париже на первомайской демонстрации манифестанты устроили стычку с полицией, были задержаны 27 человек, пишет RT.
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