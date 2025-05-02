В Дагестане задержали женщину, планировавшую устроить теракт в Хасавюрте

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Дагестане россиянку-сторонницу террористов, которая планировала осуществить теракт в отношении работников правоохранительных органов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации... 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте», - указали в ведомстве.

Злоумышленница призналась, что собиралась совершить теракт 9 мая.

У задержанной изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, в средствах связи женщины обнаружили переписку с боевиком террористической группировки с обсуждением планируемого преступления.

Правоохранители принимают процессуальное решение.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе задержали агентов украинских спецслужб, причастных к подготовке теракта в отношении одного из российских военнослужащих, пишет RT.

