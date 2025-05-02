Почти 26 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества из-за непогоды
Около 26 тысяч человек остались без электроснабжения на фоне непогоды в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, минувшей ночью были зафиксированы аномальные для начала мая мокрый снег и ветер. На проводах образовалась наледь, из-за непогоды упало большое количество деревьев.
«В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии… Обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек», - указал Воробьев.
Так, в Сергиевом Посаде остались без света 46 населенных пунктов, в Дмитровском округе - 47. Ликвидацией последствий непогоды и расчисткой дорог занимаются свыше 200 аварийных бригад коммунальных служб совместно с МЧС.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за ночь в Московской области выпало до 35% месячной нормы осадков, пишет RT.
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