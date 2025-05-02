В Волгограде авто влетело в подземный переход
2 мая 202511:11
Автомобиль влетел в подземный переход в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Волгоградской области.
Авария произошла в 05:47 на проспекте Жукова.
«Водитель, управляя автомобилем «УАЗ»... не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием», - отметили в УМВД.
После ДТП водителя доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Ивановской области перевернулся пассажирский автобус, погиб один человек, трое пострадали, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru