В Волгограде авто влетело в подземный переход

Автомобиль влетел в подземный переход в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Волгоградской области.

Авария произошла в 05:47 на проспекте Жукова.



«Водитель, управляя автомобилем «УАЗ»... не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием», - отметили в УМВД.



После ДТП водителя доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Ивановской области перевернулся пассажирский автобус, погиб один человек, трое пострадали, пишет RT.

