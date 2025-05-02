В подконтрольном ВСУ Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
2 мая 202509:35
Локомотиво-ремонтный завод был поврежден в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги».
По данным организации, Запорожский электровозоремонтный завод получил повреждения ночью. На объекте возник пожар.
К утру огонь потушили, никто не пострадал.
Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали женщину, планировавшую устроить теракт в Хасавюрте
- В Ивановской области перевернулся автобус с 14 пассажирами
- В МИД заявили, что Крым открыт для иностранных туристов
- В подконтрольном ВСУ Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
- Суд в Москве возбудил дело о госизмене против россиянина Силаева
- Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3
- Тишковец: Снегопад в Москве побил рекорд 116-летней давности
- В Ингушетии произошел пожар на рынке
- Трамп заявил, что США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru