В подконтрольном ВСУ Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод

Локомотиво-ремонтный завод был поврежден в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги».

По данным организации, Запорожский электровозоремонтный завод получил повреждения ночью. На объекте возник пожар.

К утру огонь потушили, никто не пострадал.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, пишет RT.

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Фото: telegram.org
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