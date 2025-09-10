«Конечно, можно создавать мультики, но мне кажется, что надо смотреть в сторону ограничения использования соцсетей детьми. Большинство стран принимают законы, согласно которым дети могут находиться в соцсетях, начиная с 14, а то и с 16 лет. Дети должны созреть для соцсетей. Это очень ядовитая и опасная среда, а ребенок в силу своего возраста не может спрогнозировать риски, жертвами мошенников становятся не только дети, но и взрослые. Не знаю, сможем ли мы к этому прийти или нет: с одной стороны, без интернета никуда, с другой стороны, надо научиться использовать его во благо, максимально обезопасив и детей, и взрослых», — сказала Мишонова.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила, что родители не должны запрещать детям доступ в интернет и иметь аккаунт в социальной сети, но важно донести до ребенка важные правила безопасности в интернете и установить доверительные отношения с ним.

