Омбудсмен призвала запретить детям соцсети для борьбы с мошенниками
Жертвами мошенников часто становятся не только дети, но и взрослые, эффективнее всего оградить детей от злоумышленников, запретив им пользоваться соцсетями, сказала НСН Ксения Мишонова.
Создание мультфильмов о дипфейках — не самый лучший способ уберечь детей от мошенников, куда эффективнее запретить детям и подросткам, которые в силу возраста не могут спрогнозировать все риски, пользоваться соцсетями. Об этом НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Корпорация «Яндекс» стала партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области искусственного интеллекта подготовили онлайн-урок — мультфильм о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет. Мишонова отметила, что куда полезнее будет запрещать детям пользоваться соцсетями.
«Конечно, можно создавать мультики, но мне кажется, что надо смотреть в сторону ограничения использования соцсетей детьми. Большинство стран принимают законы, согласно которым дети могут находиться в соцсетях, начиная с 14, а то и с 16 лет. Дети должны созреть для соцсетей. Это очень ядовитая и опасная среда, а ребенок в силу своего возраста не может спрогнозировать риски, жертвами мошенников становятся не только дети, но и взрослые. Не знаю, сможем ли мы к этому прийти или нет: с одной стороны, без интернета никуда, с другой стороны, надо научиться использовать его во благо, максимально обезопасив и детей, и взрослых», — сказала Мишонова.
Ранее психолог Екатерина Каталина заявила, что родители не должны запрещать детям доступ в интернет и иметь аккаунт в социальной сети, но важно донести до ребенка важные правила безопасности в интернете и установить доверительные отношения с ним.
