Исследование: Более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит

48% согласны, что можно создать семью и родить детей, проживая на съемной квартире или с родителями. Молодые россияне считают, что сначала квартира, потом семья и дети. При этом старшие поколения гораздо чаще готовы мириться с временными бытовыми трудностями ради семьи.

Также выяснилось, что причины откладывания брака, прежде всего экономические — финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне. Каждый четвертый называет жилищный вопрос причиной неготовности молодежи к браку.

Ранее исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

