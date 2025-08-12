Исследование: Более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит
Более 40% граждан России считают, что без собственного жилья семью создавать и заводить детей не стоит, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия».
48% согласны, что можно создать семью и родить детей, проживая на съемной квартире или с родителями. Молодые россияне считают, что сначала квартира, потом семья и дети. При этом старшие поколения гораздо чаще готовы мириться с временными бытовыми трудностями ради семьи.
Также выяснилось, что причины откладывания брака, прежде всего экономические — финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне. Каждый четвертый называет жилищный вопрос причиной неготовности молодежи к браку.
Ранее исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
