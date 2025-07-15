Ранее с инициативой предупреждать женщин о женатых мужчинах на сайтах знакомств выступила член партии «Новые люди» Анфиса Чехова. При этом она подчеркнула, что это не должно быть «обязаловкой», однако если сайт знакомств хочет сэкономить женщинам время и нервы – ему надо открыть доступ к базе ЗАГСа. Буцкая подчеркнула, что добиться такого нововведения проблематично.

«Не думаю, что это возможно. Тогда все сайты, и, возможно, соцсети, должны быть с идентификацией практически через «Госуслуги». Все остальное не имеет смысла, потому что там любая приложенная фотография или скан паспорта прекрасно редактируются. Это все очень сложно в исполнении. У нас есть предложение, чтобы вернуть в наши паспорта обязательные штампы о браках и детях. Потому что пока у нас используются бумажные паспорта, конечно, в них должна быть вся информация о человеке, которая есть с точки зрения госрегистрации. А сейчас это по желанию. А вот почему у кого-то нет желания? Возникает много вопросов», - предложила она.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с НСН поддержал инициативу о проверке пользователя сайта-знакомств на судимость и опциональное указание такой пометки, так как это, по его мнению, вызовет больше доверия при знакомстве, а аккаунты с отметкой «не судим» будут продвигаться.

