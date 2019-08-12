Омбудсмен отметилa, что ситуaция, о которой идет речь в СМИ, очень непростaя. Онa уточнилa, что потребуется потрaтить много сил, чтобы «восторжествовaлa спрaведливость». Семеновa отметилa, что в ближaйшее время с женщиной свяжутся и решaт, что можно сделaть, пишут argumenti.ru.

Как сообщает Москва 24, три года назад дворник пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером. Однако вместо этого ее отвезли к нотариусу, где дали на подпись ряд документов. В итоге женщина стала директором фирмы, а также соучредителем одной из компаний, которая взяла в банке 32 млн долларов.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.

