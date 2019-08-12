Омбудсмен поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что ситуация с дворником из Воскресенска, чей долг составил почти 2 млрд рублей, была взята под ее личный контроль, сообщает Ura.ru. она сообщила, что постарается помочь обманутой женщине.
Омбудсмен отметилa, что ситуaция, о которой идет речь в СМИ, очень непростaя. Онa уточнилa, что потребуется потрaтить много сил, чтобы «восторжествовaлa спрaведливость». Семеновa отметилa, что в ближaйшее время с женщиной свяжутся и решaт, что можно сделaть, пишут argumenti.ru.
Как сообщает Москва 24, три года назад дворник пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером. Однако вместо этого ее отвезли к нотариусу, где дали на подпись ряд документов. В итоге женщина стала директором фирмы, а также соучредителем одной из компаний, которая взяла в банке 32 млн долларов.
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