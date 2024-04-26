Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершится в июле
Банк России рассчитывает на завершение массовой льготной ипотеки в стране в июле. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы исходим из того, что льготная ипотека безадресная завершится 1 июля», — цитирует ТАСС главу ЦБ.
При этом Набиуллина указала, что Центробанк выступает за сохранение адресных ипотечных программ. Также регулятор участвует в обсуждении льготной ипотеки, однако параметры программы в компетенции правительства.
В июле завершаются две ипотечные программы с господдержкой: льготная на жилье в новостройках по ставке 8% и семейная со ставкой 6%.
Ранее Эльвира Набиуллина призвала прекратить практику массовой льготной ипотеки летом текущего года и больше ее не возобновлять.
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