Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершится в июле

«Мы исходим из того, что льготная ипотека безадресная завершится 1 июля», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

При этом Набиуллина указала, что Центробанк выступает за сохранение адресных ипотечных программ. Также регулятор участвует в обсуждении льготной ипотеки, однако параметры программы в компетенции правительства.

В июле завершаются две ипотечные программы с господдержкой: льготная на жилье в новостройках по ставке 8% и семейная со ставкой 6%.

Ранее Эльвира Набиуллина призвала прекратить практику массовой льготной ипотеки летом текущего года и больше ее не возобновлять.

