Игорь Черевченко стал главным тренером воронежского «Факела»

Бывший главный тренер таджикистанского «Истиклола» Игорь Черевченко стал наставником воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера ФК «Факел»

«Игорь Черевченко возглавил "Факел»". Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов», — указали в клубе.

Как напомнили в пресс-службе, ранее Черевченко работал в качестве тренера в том числе в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Химках».

Предыдущий главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул должность в связи с семейными обстоятельствами, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pfc_arsenal // Twitter
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