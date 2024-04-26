Игорь Черевченко стал главным тренером воронежского «Факела»
Бывший главный тренер таджикистанского «Истиклола» Игорь Черевченко стал наставником воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Игорь Черевченко возглавил "Факел»". Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов», — указали в клубе.
Как напомнили в пресс-службе, ранее Черевченко работал в качестве тренера в том числе в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Химках».
Предыдущий главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул должность в связи с семейными обстоятельствами, пишет «Свободная пресса».
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