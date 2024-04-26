Журналист Киселев рассказал, что помог певцу SHAMAN стать популярным

Киселев напомнил, что два года назад показал клип SHAMAN «Встанем» в программе «Вести недели», и о певце узнала довольно большая аудитория передачи.

«Удалось выбросить, подбросить и песню, и, я думаю, самого Ярослава тоже в небо просто. И Ярослав прекрасно полетел», — отметил Киселев.

Журналист признался, что впервые встретил Дронова на празднике «Алые паруса» и был потрясен «талантом и масштабом личности». По словам Киселева, ему понравилось, что артист пишет песни и придумывает костюмы самостоятельно. Гендиректор «России сегодня» назвал творчество SHAMAN культурным и гражданским явлением для страны.

