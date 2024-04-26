Литва выразила протест Белоруссии в связи с утверждениями о планах атаки дронов

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в министерство вызвали представителя посольства Белоруссии. Ему вручили соответствующую ноту протеста.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовики республики предотвратили нанесение Литвой ударов по объектам в Минске с помощью БПЛА. По словам руководителя комитета, ведомство и другие силовые структуры провели мероприятия, позволившие предотвратить атаки.

При этом в Литве отмечали, что не планировали враждебных действий в отношении Белоруссии.

