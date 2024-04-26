Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал» в реестр экстремистских
Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал». Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Напомним, движение признал экстремистской организацией Хабаровский краевой суд в феврале 2024 года. По данным прокуратуры, «Я/мы Сергей Фургал» активно сотрудничала с зарубежными центрами, ведущих против России деструктивные действия и прикрывалась защитой и поддержкой экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего главу региона Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации покушений на убийства предпринимателей.
Ранее Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских.
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