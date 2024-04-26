Набиуллина: Перегрев российской экономики сохраняется

Перегрев российской экономики сохраняется. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях

Как отметила председатель регулятора, в ЦБ считают, что пик перегрева был пройден осенью.

«Но перегрев сохраняется. То есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее глава Банка России предупредила, что цены в стране в 2024 году могут вырасти на 4,3-4,8%.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанк

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