Набиуллина: Перегрев российской экономики сохраняется
26 апреля 202416:32
Перегрев российской экономики сохраняется. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Как отметила председатель регулятора, в ЦБ считают, что пик перегрева был пройден осенью.
«Но перегрев сохраняется. То есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Ранее глава Банка России предупредила, что цены в стране в 2024 году могут вырасти на 4,3-4,8%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru