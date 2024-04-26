Набиуллина: Перегрев российской экономики сохраняется

ЦЮ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% Задержан ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе» МВД изъяло более 350 млн рублей по делу даркнет-платформы Hydra Росгидромет предупредил, что проблема половодья на большей части РФ еще впереди Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах стартовал в Петербурге