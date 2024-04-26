Россия вернула тела 36 участников спецоперации

Россия вернула тела 36 погибших участников спецоперации. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

В то же время на Украине заявили о том, что удалось вернуть тела 140 бойцов.

ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих

Напомним, предыдущий обмен состоялся 12 апреля. В Россию были возвращены тела 23 бойцов, на Украину — 99 солдат (большинство погибли под Донецком).

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили уже почти полмиллиона военнослужащих.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияОбменПогибшиеВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры