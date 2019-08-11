Адвокат призвал Верховный Суд пересмотреть дело о 2-миллиардном долге дворника
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН обвинил безграмотных судей в вынужденных долгах женщины-дворника.
Рaботaющaя дворником в одной из компaний ЖКХ Воскресенскa женщинa окaзaлaсь должнa почти 2 млрд рублей. Зaдолженность пытaются взыскaть судебные пристaвы, пишут «Воскресенские деловые вести».
По дaнным издaния, три годa нaзaд женщинa пытaлaсь устроиться в одну из московских фирм курьером. Однaко вместо этого ее отвезли к нотaриусу, где дaли нa подпись ряд документов. В итоге женщинa стaлa директором фирмы и соучредителем одной из компaний, которaя взялa в бaнке $32 млн. Поручителем при этом выступилa новоиспеченнaя «директор».
Вскоре бaнк рaзорился, a прaво взыскaния долгов было передaно другой компaнии.
Зaрплaтa дворникa состaвляет 15 тыс. рублей. Кaк отмечaет издaние, женщине придется отдaвaть в счет долгa половину своей зарплаты. Зaдолженность онa сможет через 259,7 тыс. лет, пишет «РИA Новости».
Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что судьи, принимая решение о погашении кредита, должны учитывать даже состояние, в котором находился человек. Когда подписывал документы. Он считает, что Верховный Суд РФ обязан пересмотреть ранее принятое решение.
«Самая большая трагедия, которая существует в российском обществе и юридическом сообществе – безграмотность судей. Зачастую ими становятся бывшие работники аппарата суда – секретари, архивариусы, помощники судей и т.д. – люди с низкой профессиональной компетентностью. Они не учатся на дневной форме обучения в вузах, теоретические знания нулевые. Суды должны исходить из имущественного положения людей, которые берут кредит, состояния, в котором находился человек, подписывая кредитный договор, из условия кредитного договора! И неустойка, и проценты, и штрафные санкции по кредиту носят зачетный характер. Некомпетентность судей приводит к многомиллиардным штрафам и искам. Такие решения подлежат отмене. И Верховный Суд такие решения должен пересматривать!» - считает адвокат.
Тимур Маршани указал и на грубые ошибки в действиях судебных приставов в отношении женщины-дворника и порекомендовал ей объявить себя банкротом, чтобы избавиться фактически от чужих долговых обязательств.
«Сегодня приставы, зная, что у человека нет денег, делают все, чтобы его «кошмарить» и забирать последнее – звонят на работу, ведут себя, как рэкетиры. Они должны неукоснительно следовать требованиям закона об исполнительном производстве, который говорит о том, что человек, который платит 50 копеек, рубль в день по своим долговым обязательствам – уже добросовестный плательщик! У нас нет долговых ям! Почему агентство по страхованию вкладов, заставляет человека платить, даже понимая, если человек распродаст себя на органы, эти деньги не вернет? Самый лучший выход для этой женщины – процедура банкротства, полное аннулирование всех долгов!» - порекомендовал юрист.
Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что так называемая реструктуризация долга выгодна скорее банкам, чем заемщикам. По его словам, при проводимой социально-экономической политике люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в короткие сроки с ней справиться не могут.
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