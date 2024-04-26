Автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов выпустил поэтический сборник

Поэт-песенник, автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов представил сборник стихотворений «Выйду ночью в поле с конем», передает ТАСС.

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По его словам, сборник получился максимально полным, включающим в себя как ранние произведения поэта, так как последние стихотворения.

По словам заведующей редакцией департамента прикладной литературы и межиздательских проектов издательства АСТ Елены Толкачевой, сборник Шаганова вошел в серию книг «Любимые поэты». В этой серии представлены произведения таких авторов, как Арсений Таковский, Роберт Рождественский, Николай Добронравов и других.

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ФОТО: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
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