Автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов выпустил поэтический сборник
Поэт-песенник, автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов представил сборник стихотворений «Выйду ночью в поле с конем», передает ТАСС.
По его словам, сборник получился максимально полным, включающим в себя как ранние произведения поэта, так как последние стихотворения.
По словам заведующей редакцией департамента прикладной литературы и межиздательских проектов издательства АСТ Елены Толкачевой, сборник Шаганова вошел в серию книг «Любимые поэты». В этой серии представлены произведения таких авторов, как Арсений Таковский, Роберт Рождественский, Николай Добронравов и других.
Ранее стало известно, что в России будет снят цикл фильмов о современных российских поэтах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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