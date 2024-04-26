Автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов выпустил поэтический сборник

По его словам, сборник получился максимально полным, включающим в себя как ранние произведения поэта, так как последние стихотворения.

По словам заведующей редакцией департамента прикладной литературы и межиздательских проектов издательства АСТ Елены Толкачевой, сборник Шаганова вошел в серию книг «Любимые поэты». В этой серии представлены произведения таких авторов, как Арсений Таковский, Роберт Рождественский, Николай Добронравов и других.

Ранее стало известно, что в России будет снят цикл фильмов о современных российских поэтах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

