Общество вступает в конфликт с государством из-за того, что людям не нравятся неудобства. Если ничего не изменить, это приведет к неприятному технологическому конфликту, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.



С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Мариничев отметил, что это не станет преградой для россиян.