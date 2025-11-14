Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
Людям не нравятся ограничения, поэтому они их обойдут, заявил Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
Общество вступает в конфликт с государством из-за того, что людям не нравятся неудобства. Если ничего не изменить, это приведет к неприятному технологическому конфликту, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Пользователи, вернувшиеся из-за границы, могут быть лишены доступа к мобильному интернету и связи на период до суток. Мариничев отметил, что это не станет преградой для россиян.
«Люди не любят неудобств и ищут возможности их обойти. Раньше никто не знал особо про VPN, а сейчас спросить любого человека, пользуется ли он им, и большинство скажет, что у них есть такое приложение. Технологическая грамотность идет не в ту сторону, куда нам нужно. В ближайшее время мы увидим всплеск использования сетей и тех сервисов, которые вообще никак не попадают под контроль мобильных операторов. Это ответ общества на неудобную для него технологическую среду. Я бы опасался последствий, когда мы сами провоцируем конфронтацию в этом плане. Поэтому сегодняшнее решение выглядит как забивание микроскопом гвоздей. Его можно забить, но микроскоп сломается. Если не подойти более разумно к этому вопросу, то будут появляться новые способы обхода ограничений, и тогда придется ломать голову, как же остановить уже их», — объяснил он.
Ранее исполнительный директор TEZ TOUR Россия Юрий Наумов назвал в пресс-центре НСН главные неудобства от «охлаждения» сим-карт в России.
