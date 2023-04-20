Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Артист высоко оценил организацию работы пункта. Он отметил, что специалисты внимательно следят за состоянием желающих служить по контракту.

«Я даже не ожидал, если честно, что это такой селекционный поток, где отслеживают все - группу крови, профнавыки, в какое место он может попасть, чтобы послужить родине», - поделился Газманов.

Единый пункт отбора начал работать 3 апреля. Информацию о военной службе можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Для контрактников предусмотрены государственные выплаты, льготы и гарантии.



Пункт отбора ранее посетила телеведущая Юлия Барановская. Она обратила внимание на удобство прохождения процедур.

