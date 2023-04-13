Медведев оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

По его словам, ему особенно понравились комфортные условия ожидания, а также наличие у врачей доступа к системе ЕМИАС.

«Обычно мы представляли себе, что такое отбор на контрактную военную службу: то есть это какой-то военкомат, где сидит бабушка, которая бумажную картотеку перебирает. На самом деле впервые... мы видим всё-таки цивилизованную историю», - подчеркнул Медведев.

Парламентарий также выразил надежду на то, что опыт Москвы будет масштабирован и на другие российские города и регионы.

Ранее телеведущая Юлия Барановская заявила, что после посещения столичного пункта отбора на военную службу по контракту находится под большим впечатлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

