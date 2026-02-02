Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля
2 февраля 202613:13
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4—5 февраля. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Изначально планировалось, что встреча группы по вопросам безопасности пройдёт в ОАЭ 1 февраля.
«Потребовались дополнительные стыковки графиков трёх сторон», — ответил представитель Кремля на вопрос о причине переноса.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что считает, что на данном этапе у переговоров по Украине есть хорошие шансы завершиться соглашением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
