Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля

Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4—5 февраля. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля

Изначально планировалось, что встреча группы по вопросам безопасности пройдёт в ОАЭ 1 февраля.

«Потребовались дополнительные стыковки графиков трёх сторон», — ответил представитель Кремля на вопрос о причине переноса.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что считает, что на данном этапе у переговоров по Украине есть хорошие шансы завершиться соглашением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

