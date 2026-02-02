Актер из сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб на СВО
Актер Николай Ткаченко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
Ткаченко скончался в январе 2026 года. Артисту было 36 лет.
Николай Ткаченко окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2021 года актер служил в Театре Современной драматургии, также Ткаченко снимался в кино. В числе его работ проекты «Невский. Охота на Архитектора», «Триада», «Триггер», «Универ. 10 лет спустя», «Тест на беременность».
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб супруг дочери музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко.
