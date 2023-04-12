Телеведущая Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту

Она отметила, что гражданин может подать заявление, пройти медосмотр и оформить необходимые документы в одном месте, что говорит о высоком уровне организации процесса.

По её словам, вместо того, чтобы тратить массу времени на сбор тысячи бумаг, в пункте потребуется максимум «четыре часа».

«Ведь это очень удобно, это важно, потому что когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и всё делаешь», - добавила телеведущая.

Ранее заслуженная артистка России Ирина Апексимова заявила, что была шокирована потрясающей организацией работы в пункте отбора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

