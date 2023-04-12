Телеведущая Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту
Телеведущая Юлия Барановская заявила, что после посещения столичного пункта отбора на военную службу по контракту находится под большим впечатлением, сообщает пресс-служба московского правительства.
Она отметила, что гражданин может подать заявление, пройти медосмотр и оформить необходимые документы в одном месте, что говорит о высоком уровне организации процесса.
По её словам, вместо того, чтобы тратить массу времени на сбор тысячи бумаг, в пункте потребуется максимум «четыре часа».
«Ведь это очень удобно, это важно, потому что когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и всё делаешь», - добавила телеведущая.
Ранее заслуженная артистка России Ирина Апексимова заявила, что была шокирована потрясающей организацией работы в пункте отбора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru