«Доступный способ быть здоровым»: Россиянам напомнили о пользе быстрой ходьбы
Даже человеку с увеличенной массой тела ходьба полезна для суставов и уменьшения веса, заявила в беседе с НСН руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.
Быстрая ходьба – самый доступный и эффективный способ быть здоровым, заявила НСН руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.
Согласно данным, опубликованным Медицинским центром Университета Вандербильта, ежедневная быстрая ходьба может существенно повлиять на продолжительность жизни. Работа, результаты которой появились в Американском журнале профилактической медицины, показала, что даже 15 минут энергичной ходьбы в день ассоциируются с заметным снижением риска преждевременной смерти — особенно среди социально уязвимых групп населения.
Кожевникова отметила важность именно быстрой ходьбы.
«Быстрая ходьба – самый доступный и эффективный способ быть здоровым. Она дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. В связи с тем, что сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, все борются за то, чтобы хотя бы 10 тысяч шагов проходить в день. Это полезно для суставов и всего организма в целом. Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить. В этом процессе задействованы суставы, которым необходимо работать для того, чтобы не было застойных явлений. От ходьбы прекрасно будут чувствовать себя и мышцы», - отметила специалист.
Она подчеркнула, что ходьба гораздо полезнее, чем бег.
«Если сравнивать с бегом, то быстрая ходьба лучше, чем бег. Ходьба – это наше естественное состояние. Даже человеку с увеличенной массой тела ходьба полезна для суставов и уменьшения веса. Если же человек начнет бегать, то будет перенос веса тела с одной части тела на другую. Когда мы бежим, каждая нога принимает на себя удар поочерёдно. Соответственно, это уже дополнительная нагрузка на суставы. Велосипед прекрасен, но люди с определенным весом не всегда себя комфортно на нем чувствуют. Ролики - очень опасны. Человек может упасть, подвернуть голеностоп и выпасть из рабочего процесса на долгий срок. Ходьба - самый оптимальный вариант», - добавила Кожевникова.
Ранее была выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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