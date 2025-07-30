Она подчеркнула, что ходьба гораздо полезнее, чем бег.

«Если сравнивать с бегом, то быстрая ходьба лучше, чем бег. Ходьба – это наше естественное состояние. Даже человеку с увеличенной массой тела ходьба полезна для суставов и уменьшения веса. Если же человек начнет бегать, то будет перенос веса тела с одной части тела на другую. Когда мы бежим, каждая нога принимает на себя удар поочерёдно. Соответственно, это уже дополнительная нагрузка на суставы. Велосипед прекрасен, но люди с определенным весом не всегда себя комфортно на нем чувствуют. Ролики - очень опасны. Человек может упасть, подвернуть голеностоп и выпасть из рабочего процесса на долгий срок. Ходьба - самый оптимальный вариант», - добавила Кожевникова.

Ранее была выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

