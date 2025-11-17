Оксана Самойлова заявила, что не готова на примирение с Джиганом

Самойлова пришла в суд на рассмотрение своего иска о разводе, который был зарегистрирован 6 октября. Слушания проходят в закрытом режиме. Известно, что представители Джигана ходатайствовали о предоставлении срока на примирение пары.

«Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова», - рассказала Самойлова журналистам.

Ранее блогер подала на развод с рэпером после 17 лет брака, подробности бракоразводного процесса не уточнялись. У пары четверо детей - дочери Ариэла, Майя, Лея и сын Давид, напоминает РЕН ТВ.

