Оксана Самойлова заявила, что не готова на примирение с Джиганом
Судебное заседание по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко) состоялось в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Самойлова пришла в суд на рассмотрение своего иска о разводе, который был зарегистрирован 6 октября. Слушания проходят в закрытом режиме. Известно, что представители Джигана ходатайствовали о предоставлении срока на примирение пары.
«Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова», - рассказала Самойлова журналистам.
Ранее блогер подала на развод с рэпером после 17 лет брака, подробности бракоразводного процесса не уточнялись. У пары четверо детей - дочери Ариэла, Майя, Лея и сын Давид, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политолог: У Европы нет денег на войну с Россией
- Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне СВО
- Лукашенко: Белоруссия рассматривает строительство второй АЭС
- Туск заявил о диверсии на железной дороге в Польше
- Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии и на Коморах
- Оксана Самойлова заявила, что не готова на примирение с Джиганом
- Месть за былые обиды: Трамп хочет завести уголовное дело против Обамы
- СМИ: Индия впервые поставила авиатопливо в США
- Востоковед объяснил, почему «безъядерная» Япония ввяжется в тайваньский конфликт
- ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru