Оксана Самойлова заявила, что не готова на примирение с Джиганом

Судебное заседание по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко) состоялось в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Самойлова пришла в суд на рассмотрение своего иска о разводе, который был зарегистрирован 6 октября. Слушания проходят в закрытом режиме. Известно, что представители Джигана ходатайствовали о предоставлении срока на примирение пары.

«Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова», - рассказала Самойлова журналистам.

Ранее блогер подала на развод с рэпером после 17 лет брака, подробности бракоразводного процесса не уточнялись. У пары четверо детей - дочери Ариэла, Майя, Лея и сын Давид, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
