ХК «Динамо» объявил об уходе тренера Кудашова
17 ноября 202512:41
Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Отмечается, что соглашение со специалистом расторгли по инициативе «Динамо», пишет RT. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
Алексей Кудашов возглавлял клуб с 2021 года. Под руководством 54-летнего специалиста «Динамо» в 2024 году выиграло Кубок континента, год спустя - бронзу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
