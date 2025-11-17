ХК «Динамо» объявил об уходе тренера Кудашова

Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем

Отмечается, что соглашение со специалистом расторгли по инициативе «Динамо», пишет RT. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Алексей Кудашов возглавлял клуб с 2021 года. Под руководством 54-летнего специалиста «Динамо» в 2024 году выиграло Кубок континента, год спустя - бронзу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ТренерДинамоХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры