Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю
Германия отменит ограничения на экспорт оружия Израилю. Об этом пишет DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.
«Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль... Решение вступит в силу 24 ноября», - сообщило агентство.
Корнелиус объяснил такие шаги в том числе прекращением огня между Израилем и движение ХАМАС.
Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявлял, что Берлин проведет переоценку ситуации в части решения о приостановке военного экспорта Израилю в связи с урегулированием в секторе Газа.
