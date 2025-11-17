Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни
Бывшая глава правительства Бангладеш Шейх Хасина заочно приговорена к пожизненному заключению и смертной казни из-за преступлений против человечности. Соответствующее решение принял суд страны, передает РИА Новости.
Трибунал постановил, что экс-премьер совершила преступления против человечности, приказав использовать беспилотники, вертолеты и оружие при подавлении антиправительственных протестов. По обвинению в «подстрекательстве к насилию, приказу об убийстве и бездействию с целью предотвращения злодеяний» Шейх Хасину приговорили к заключению до наступления естественной смерти, по ряду других - к смертной казни.
Экс-премьер занимала свой пост в 2009-2024 годы. Политик лишилась должности после протестов в августе прошлого года и бежала в Индию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генеративные нейросети создают десятки миллионов треков за считанные месяцы
- Лучше только «Батя 2»: Как «Иллюзия обмана 3» победила в битве за зрителя
- Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю
- Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни
- «Превосходят многих»: Гнесинка и ВШЭ создали трех ИИ-музыкантов
- Депутат Метелев: Новые сроки обучения в вузах «заказали» работодатели
- ХК «Динамо» объявил об уходе тренера Кудашова
- Немецкий политолог: У Европы нет денег на войну с Россией
- Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне СВО
- Лукашенко: Белоруссия рассматривает строительство второй АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru