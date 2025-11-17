Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

Бывшая глава правительства Бангладеш Шейх Хасина заочно приговорена к пожизненному заключению и смертной казни из-за преступлений против человечности. Соответствующее решение принял суд страны, передает РИА Новости.

СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

Трибунал постановил, что экс-премьер совершила преступления против человечности, приказав использовать беспилотники, вертолеты и оружие при подавлении антиправительственных протестов. По обвинению в «подстрекательстве к насилию, приказу об убийстве и бездействию с целью предотвращения злодеяний» Шейх Хасину приговорили к заключению до наступления естественной смерти, по ряду других - к смертной казни.

Экс-премьер занимала свой пост в 2009-2024 годы. Политик лишилась должности после протестов в августе прошлого года и бежала в Индию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

