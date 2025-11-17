Лукашенко: Белоруссия рассматривает строительство второй АЭС

Белоруссия рассматривает вопрос строительства еще одной атомной электростанции в республике. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем в Минске.

Как отметил Лукашенко, пусть сегодня Москва «боится экспорта электроэнергии» из Белоруссии.

«Но завтра может быть дефицит. И если мы построим на востоке Беларуси, на юго-востоке... вторую атомную станцию, чем черт не шутит. Может, это надо будет и юго-западу России», - подчеркнул глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск благодарен России за помощь со строительством АЭС, пишет «Свободная пресса». Станция расположена у северо-западной границы Белоруссии.

