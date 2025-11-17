Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы «Южной» группировки войск установили контроль над селом Платоновка в ДНР.
«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили... Двуречанское Харьковской области», - указало министерство.
В свою очередь, группировка «Восток» взяла под контроль село Гай в Днепропетровской области.
Ранее армия РФ освободила Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области.
