Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, силы «Южной» группировки войск установили контроль над селом Платоновка в ДНР.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили... Двуречанское Харьковской области», - указало министерство.

В свою очередь, группировка «Восток» взяла под контроль село Гай в Днепропетровской области.

Ранее армия РФ освободила Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области.

