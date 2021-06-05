Около половины россиян поддерживают введение ограничений для водителей самокатов

Речь идет, прежде всего, об ограничении скоростного режима езды, введении специальной категории водительских прав, которую можно будет получить после положительного заключения медкомиссии и успешной сдачи экзамена. Также предлагается выделить полосы движения для таких видов передвижения. Большинство опрошенных считают, что следует установить возрастные ограничения. Водить самокаты или их электрические модификации смогут россияне не моложе 14 лет при условии обязательного ношения экипировки – шлема, перчаток и т.д.

Из тех, кто поддержал введение ограничений, большинство граждан в возрасте от 45 лет (58%).

Всего высказались против почти четверть опрошенных (23%), большая часть из них - граждане в возрасте до 34 лет (36%), отмечают в SuperJob.ru.

Сообщается, что в опросе, который проходил 29-31 мая, участвовали 1 600 россиян во всх федеральных округах страны.

По последним данным, в числе тех, кто выступил за ограничения скорости самокатов, оказался заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он считает, что скорость прокатных самокатов в столице необходимо ограничить до 25 км в час. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума 5 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов выступил с инициативой введения правил движения сигвеев, самокатов. При этом, по его мнению, важно отделить мощные устройства от обычных.

«Если на электросамокате установлен двигатель более 250 ватт, то он должен быть приравнен к мопеду. И это абсолютно здравая мысль. Если девайс по техническим характеристикам больше похож на скутер, а то и на мотоцикл, то, конечно, такие устройства должны считаться транспортными средствами», – пояснил Шкуматов в интервью «Радио 1».

