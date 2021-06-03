В России предложили ввести правил движения для сигвеев, самокатов

Координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов выступил с инициативой введения правил движения сигвеев, самокатов. При этом, по его мнению, важно отделить мощные устройства от обычных.

«Если на электросамокате установлен двигатель более 250 ватт, то он должен быть приравнен к мопеду. И это абсолютно здравая мысль. Если девайс по техническим характеристикам больше похож на скутер, а то и на мотоцикл, то, конечно, такие устройства должны считаться транспортными средствами», – пояснил Шкуматов в интервью «Радио 1».

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Он добавил, что в правилах надо чётко прописать, что такое мощность двигателя, как она рассчитывается. Кроме того, нужно, чтобы мощные устройства получали обязательный сертификат соответствия

Ранее в интервью НСН Петр Шкуматов неоднократно заявлял, что электросамокаты потенциально опасны для пешеходов.

«Люди, которые ездят на электросамокатах на тротуарах с большой скоростью, с большой долей вероятности могут столкнуться с пешеходом. И дальше проблема возникнет не только у самого водителя самоката, который пешеход по ПДД, но и у сервиса, предоставившего аренду. Я убежден, что должны выдаваться в аренду только маломощные электросамокаты, именно прогулочного типа. Причем именно с немощным двигателем, чтобы большую скорость нельзя было развить чисто технически», - заявил специалист.

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ФОТО: Flickr.com
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