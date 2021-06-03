В России предложили ввести правил движения для сигвеев, самокатов
Координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов выступил с инициативой введения правил движения сигвеев, самокатов. При этом, по его мнению, важно отделить мощные устройства от обычных.
«Если на электросамокате установлен двигатель более 250 ватт, то он должен быть приравнен к мопеду. И это абсолютно здравая мысль. Если девайс по техническим характеристикам больше похож на скутер, а то и на мотоцикл, то, конечно, такие устройства должны считаться транспортными средствами», – пояснил Шкуматов в интервью «Радио 1».
Он добавил, что в правилах надо чётко прописать, что такое мощность двигателя, как она рассчитывается. Кроме того, нужно, чтобы мощные устройства получали обязательный сертификат соответствия
Ранее в интервью НСН Петр Шкуматов неоднократно заявлял, что электросамокаты потенциально опасны для пешеходов.
«Люди, которые ездят на электросамокатах на тротуарах с большой скоростью, с большой долей вероятности могут столкнуться с пешеходом. И дальше проблема возникнет не только у самого водителя самоката, который пешеход по ПДД, но и у сервиса, предоставившего аренду. Я убежден, что должны выдаваться в аренду только маломощные электросамокаты, именно прогулочного типа. Причем именно с немощным двигателем, чтобы большую скорость нельзя было развить чисто технически», - заявил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Тетю политика Гудкова отпустили без меры пресечения
- В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ
- «Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ
- Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
- Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
- Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения
- Россия выразила протест Японии из-за нарушения морской границы у Сахалина
- Трое детей погибли при обрушении перекрытий в дачном доме под Воронежем
- Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы по конькам и шорт-треку в 2024 году
- Дания отозвала разрешение на строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru