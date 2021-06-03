В Мосгордуме прокомментировали возможность введения прав для управления электросамокатами
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что сегодня введение прав для управления электросамокатов в столице не планируется.
По словам Шапошникова, этот вопрос может появиться на повестке в зависимости от мощности самокатов и их способности перемещаться по автодорогам. Он отметил, что на сегодняшний день это запрещено.
Глава Мосгордумы подчеркнул в эфире «Радио 1», что власти Москвы в настоящее время призывают к некоему социальному договору между пешеходами и людьми, передвигающимися на электросамокатах, для обеспечения безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
- Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу
- Протасевич рассказал об источниках финансирования белорусской оппозиции
- Тетю политика Гудкова отпустили без меры пресечения
- В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ
- «Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ
- Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
- Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
- Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения
- Россия выразила протест Японии из-за нарушения морской границы у Сахалина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru