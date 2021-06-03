В Мосгордуме прокомментировали возможность введения прав для управления электросамокатами

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что сегодня введение прав для управления электросамокатов в столице не планируется.

По словам Шапошникова, этот вопрос может появиться на повестке в зависимости от мощности самокатов и их способности перемещаться по автодорогам. Он отметил, что на сегодняшний день это запрещено.

Глава Мосгордумы подчеркнул в эфире «Радио 1», что власти Москвы в настоящее время призывают к некоему социальному договору между пешеходами и людьми, передвигающимися на электросамокатах, для обеспечения безопасности.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Мосгордума
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